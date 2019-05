Bei der Bankenhilfe lief einiges schief

In der österreichischen Bankengeschichte geht ein unrühmliches Kapitel zu Ende: Am Mittwoch wurde bei der Hauptversammlung die Auflösung der Immigon, der Abbaugesellschaft des früheren Volksbanken-Spitzeninstituts ÖVAG, beschlossen. Die ÖVAG gehörte neben der Hypo Alpe Adria und der Kommunalkredit zu den großen Problembanken in Österreich, die im Zuge der Finanz- und Wirtschaftskrise in ärgste Turbulenzen geraten waren. Für den Steuerzahler sind seitdem Kosten in Milliardenhöhe entstanden.



„Die Presse“ hat dazu die aktuellen Zahlen vom Finanzministerium angefordert.

