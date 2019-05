Vietnam: Der lächelnde Dritte im Handelskrieg

Ho-Chi-Minh-Stadt. Er ist der vielleicht bekannteste Österreicher in Vietnam neben Arnold Schwarzenegger und Niki Lauda – zumindest bei männlichen Gesprächspartnern: Alfred Riedl, ehemaliger Profifußballer und unter anderem Trainer der vietnamesischen Nationalmannschaft. Und damit ist er ein perfekter Anknüpfungspunkt für die Teilnehmer der rund 50-köpfigen Wirtschaftsdelegation unter Führung von Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer in ihren Gesprächen mit potenziellen vietnamesischen Geschäftspartnern. Neben Vertretern von Banken wie der Bank Austria und der RBI sind vor allem viele Nischenplayer dabei, die weltweit schon vorn liegen: der Seilbahn-Spezialist Doppelmayr etwa, oder der eben an die Börse gegangene Flugsoftware-Anbieter Frequentis.

