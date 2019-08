WKO warnt vor Digitalsteuer

Wien. Die Einführung einer Digitalsteuer zur Bekämpfung von Steuervermeidung hält die Wirtschaftskammer für keine gute Idee, weil die Steuer von den großen Internetkonzernen zur Gänze an den heimischen Handel weitergegeben würde. Das zeige sich gerade in Frankreich, wo Amazon die dortige Digitalsteuer gänzlich abwälze, warnte Spartenobmann Peter Buchmüller. Nutzer des Amazon-Marktplatzes sollen in Frankreich zusätzliche drei Prozent ihres Umsatzes als Transaktionsgebühr zahlen. „Das ist mehr als durchsichtig, denn die drei Prozent entsprechen genau der Höhe der neuen französischen Digitalsteuer“, so Buchmüller. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.08.2019)