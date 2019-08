Hilton am Wiener Stadtpark wechselt den Eigentümer

Das Hilton-Hotel am Wiener Stadtpark hat neue Besitzer. Es wurde von den heimischen Eigentümern an ein Joint-Venture der in Wien und München ansässigen Wealthcore-Gruppe und dem südkoreanischen Asset Manager Mastern Investment Management veräußert. Das teilte Invester United Benefits, die die Verkäufer vertraten, am Montag mit.

Mit einem Volumen von mehr als 370 Mio. Euro handle es sich um eine der größten derartigen Transaktionen, hieß es. Das Hotel wird seit mehr als 40 Jahren von Hilton betrieben. Derzeit wird das auch für Kongresse beliebte Objekt umfangreich restauriert bzw. erweitert. Künftig soll es über 660 Zimmer verfügen, das sind fast 100 mehr als derzeit. Die Revitalisierung schlägt sich mit 75 Mio. Euro zu Buche.

"Mit dem Ankauf dieser Landmark-Immobilie konnten wir für uns und die koreanischen Investoren eine solide und qualitativ hochwertige Anlage sichern - und dies in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt", erklärte Christoph Wendl, der geschäftsführende Gesellschafter bei Wealthcore Investment Management.

Die rund 50.000 Quadratmeter umfassende Immobilie hatte erst 2016 den Besitzer gewechselt. Zwei österreichische Privatinvestoren übernahmen das Hotel von Raiffeisen, dem Vernehmen nach um knapp 200 Mio. Euro.

