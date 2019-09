Willi Klinger wird neuer Wein & Co-Chef

Österreichs Weinhändler Wein & Co organisiert seine Führung neu. Mit 1. Jänner 2020 wird Wilhelm Klinger die Geschäftsführung des Filialisten übernehmen. Derzeit wird das Unternehmen, das der deutschen Hawesko-Gruppe gehört und mit 20 Filialen rund 50 Millionen Euro Jahresumsatz generiert, von Karsten Kamrath als Interimsgeschäftsführer geleitet.

Klinger war zuletzt dreizehn Jahre lang als Geschäftsführer der Österreich Weinmarketing GmbH (ÖWM) tätig und hat dabei den Weg des österreichischen Weins im In- und Ausland maßgeblich mitgeprägt. Er kommentiert seinen nächsten Karriereschritt folgendermaßen: „Die Rückkehr zu Wein & Co ist der Höhepunkt meiner Laufbahn im Weingeschäft“. Er war vor 26 Jahren dabei, als mit dem Gründer Heinz Kammerer „in einem unbeschreiblichen Kraftakt" die erste Filiale am 1. Oktober 1993 eröffnet wurde.

Für Alexander Borwitzky, Vorstand der Hawesko Holding, ist Wein & Co ein Juwel in der internationalen Weinhandelslandschaft. Die Stärken des Unternehmens liegen im Produktportfolio, den attraktiven Standorten und im Enthusiasmus einer kompetenten Mitarbeiterschaft, so Borwitzky.

(red./herbas)