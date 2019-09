Hörakustiker Neuroth schafft 180 neue Jobs

Der steirische Hörgerätehersteller Neuroth wird sein Technik- und Logistikcenter vom südoststeirischen Schwarzau in den Süden von Graz verlegen. Derzeit laufe die Suche nach einem geeigneten Standort nahe der Pyhrnautobahn (A9), teilte das Unternehmen mit. Der neue zentrale Produktionsstandort soll jedenfalls bis 2021 fertig gebaut sein. 180 Mitarbeiter werden mitgenommen.

Grund für den Standortwechsel sind laut Vorstandsvorsitzender Lukas Schinko logistische Grenzen in Schwarzau: "Wir wollen uns als Unternehmensgruppe weiterentwickeln und weiterhin gesund wachsen. Deshalb haben wir uns entschieden, in einen neuen Standort zu investieren, um den steigenden Anforderungen langfristig gerecht zu werden und die besten Voraussetzungen für die Zukunft zu schaffen". Das gruppenweite Headquarter wird hingegen weiterhin in Graz bleiben.

Pflegeeinrichtung für Senioren als Nachfolger

Der bisherige Produktions- und Logistikstandort in Schwarzau, an dem seit Anfang der 1980er-Jahre individuelle Hörgeräte und Gehörschutz-Lösungen mittels 3D-Druck und Handarbeit für ganz Europa maßgefertigt werden, wurde in der Vergangenheit bereits mehrmals erweitert und ausgebaut. Der neue Standort sei ein klares Bekenntnis zur Steiermark: "Unsere österreichische Produktion ist wesentlicher Bestandteil unserer Wertschöpfungskette und unseres Qualitätsversprechens an unsere Kunden", schilderte Schinko.

Eine Nachfolgelösung für die bestehenden Räumlichkeiten in Schwarzau gibt es bereits: Es soll eine Senioren-Pflegeeinrichtung entstehen, die ein externer Partner betreiben wird. Für Neuroth ist es nicht der erste Umzug: So wurde die hauseigene Aus- und Weiterbildungs-Akademie bereits 2009 von Schwarzau nach Gleisdorf verlegt. 2013 übersiedelten viele zentrale Verwaltungs- und Managementbereiche in das gruppenweite Headquarter in Graz. Im Technik- und Logistikcenter Schwarzau sind bis heute folgende Bereiche angesiedelt, die alle an den neuen Standort umziehen sollen: das Hörgeräte- & Gehörschutz-Labor, die Werkstatt, die Logistik, das Zentrallager sowie verschiedene Verwaltungsbereiche

(APA)