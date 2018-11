Energiepreise: Wechselwillige können sich über 700 Euro abholen

Die Energiepreise ziehen wieder an. Bereits im Sommer hatte die EAA-EnergieAllianz Austria angekündigt, die Preise für Strom und Erdgas zu erhöhen. Im Oktober lag dr Großhandelspreis bei Gas um 41 Prozent über dem Vorjahreswert, der Österreichische Strompreisindex (ÖSPI) befindet sich auf dem höchsten Niveau seit Juni 2013.. Im Osten Österreichs sind die Preise für Konsumenten bereits im Oktober gestiegen, zwischen zwei bis drei Prozent beim Gas und fünf bis sechs Prozent beim Strom. Das Energiepreisvergleichsportal compera.at hat in einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage (mehr als 500 Befragte, Durchführung innofact AG) bei Österreichs Haushalten nachgefragt.



Bereits jeder Vierte wechselt Gasanbieter, 30 Prozent den Stromanbieter

So ist es jetzt an der Zeit, Gedanken über einen eventuellen Wechsel der Anbieter bei der Haushaltsenergie zu machen. Die Österreicher sind mittlerweile auch schon einigermaßen wechselfreudig. Den Gasanbieter hat laut eigenen Angaben in den letzten drei Jahren jeder Vierte gewechselt, rund 30 Prozent haben Bares gespart und einen neuen Stromanbieter gesucht. In Summe blieben jenen, die den Anbieter gewechselt haben, laut eigener Schätzung knapp 300 Euro pro Jahr mehr im Börserl. Rund 125 Euro geben die „Wechselwilligen“ an, bei den Stromkosten gespart zu haben. Beim Gas waren es im Schnitt sogar 167 Euro. Durchschnittlich bezahlen die Befragten rund 145 Euro für Strom und Gas pro Monat.

700 Euro Ersparnis für Wechselwillige

Aktuell ließe sich mit dem Wechsel des Strom- und Gasanbieters ogar noch weitaus mehr einsparen, zeigt ein Vergleich des Energiepreisvergleichsportals compera.at. Eine vierköpfige Familie, die mit Gas heizt, kann derzeit rund 700 Euro pro Jahr auf die Seite legen. Im ersten Jahr lassen sich rund 270 Euro Ersparnis bei Strom und mehr als 430 Euro Ersparnis bei Gas erzielen. Die Bandbreite zwischen den einzelnen Bundesländern beträngt über 300 Euro Unterschied.

In erster Linie resultieren diese hohen Einsparpotenziale aus dem hohen Neukundenbonus. „Es kommt nicht selten vor, dass Anbieter mehr als 80 Prozent der Strom- oder Gaskosten im ersten Jahr gutschreiben. Will man als Konsument dieses Sparpotenzial jedes Jahr heben, müsste man auch jedes Jahr den Anbieter wechseln, um wiederum von einem Neukundenbonus zu profitieren. Das ist grundsätzlich möglich, aber nicht für jedermann wünschenswert“, so compera.at-Geschäftsführer Marc Schuler.

