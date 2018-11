Wie ein Mord den Ölpreis beeinflusst

Wien. Ein Preisgemetzel, wie es bei Erdöl in den vergangenen Wochen stattfand, bekommt man in dieser Wucht selten zu sehen. Der vergangene Freitag wird überhaupt als schwarzer Freitag in Erinnerung bleiben. Die Sorte Brent fiel an einem Tag um sechs Prozent auf zwischenzeitlich 58,4 US-Dollar je Barrel, die US-Sorte WTI überhaupt um fast acht Prozent auf beinahe 50 Dollar. Seit dem Beginn des Preisverfalls Anfang Oktober sind beide Notierungen um etwa 30 Prozent eingebrochen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2018)