Deutschland profitiert von Heimaturlaubern

Wien. 2018 war für den deutschen Tourismus das neunte Rekordjahr in Folge. Die Zahl der Übernachtungen in- und ausländischer Gäste stieg um vier Prozent auf 477,6 Millionen. Das Gros der Gäste stellen die Deutschen selbst, auch hier stiegen die Übernachtungen um vier Prozent auf 389,9 Millionen. Die Branche habe 2018 vom heißen Sommer profitiert, insbesondere die Ferienhotellerie in bekannten Urlaubsregionen, so der Hotel- und Gaststättenverband. Für heuer rechnet er mit einem Nächtigungsplus von einem bis 1,5 Prozent. Die deutsche Stammklientel dürfte dank niedriger Arbeitslosigkeit heuer höhere Ausgaben und mehr Reisen planen.

China entdeckt Tschechien

Auch der Tourismus im Nachbarland Tschechien hat 2018 einen Rekord verzeichnet. Insgesamt 21,3Millionen Gäste übernachteten in Hotels und Pensionen, um 6,4 Prozent mehr als 2017. Die Zahlen heimischer und ausländischer Gäste waren dort aber fast ausgeglichen. Stark zugenommen hat die Zahl chinesischer Touristen.

Analysten sehen zwei Gründe für den Zuwachs: Erstens können sich Touristen dank der guten Konjunktur mehr leisten. Zweitens gilt Tschechien als eines der sichersten Länder. Die meisten ausländischen Gäste kamen aus Deutschland, der Slowakei, Polen – und an vierter Stelle aus China. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 09.02.2019)