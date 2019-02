Ein zweites Leben für das iPhone

Kreislaufwirtschaft – ein Wort, bei dem manch einer die Augen verdreht. Selbst die härtesten Kritiker müssen sich inzwischen aber eingestehen: Nachhaltig mit Ressourcen umzugehen hat nichts mit Fantasterei zu tun, und es ist auch keine Utopie. Sondern es ist etwas, das manchen, vor allem jungen Leuten, als zwingend notwendig erscheint.



So wie Peter Windischhofer und Kilian Kaminski. Die beiden lernten einander vor einigen Jahren in Shanghai beim Studium kennen und blieben in Kontakt. Heute bezeichnet sich das erst Anfang 2017 gegründete Start-up Refurbed als der am schnellsten wachsende Marktplatz für generalüberholte Produkte im deutschsprachigen Raum.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.02.2019)