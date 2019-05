Griechenland: Tsipras verteilt Geschenke

Athen. Griechenland hat sich, zumindest was die Budgetdisziplin betrifft, vom schwarzen Schaf Europas zum Musterschüler gewandelt. Ein Prozent Budgetüberschuss konnte das Land im Jahr 2018 erwirtschaften. Wenn man den Primärüberschuss, also das Budgetplus ohne Schuldendienst, heranzieht, sind es sogar 4,4 Prozent. Im Klartext: Der Fiskus erwirtschaftete 1,4 Milliarden Euro mehr, als im Budget vorgesehen. Insgesamt hat Athen zwischen 2016 und 2018 eine Kriegskasse von elf Milliarden Euro angelegt. Was will die Regierung von Alexis Tsipras damit anfangen? Unter anderem Wahlen gewinnen.

