Trumps Zuckerbrot und Peitsche

Wien. „Wir werden uns im Juni beim G20-Gipfel in Japan treffen und ich habe das Gefühl, dass wird sehr fruchtbar und erfolgreich sein.“ Mit diesen Worten – bei denen er auf das nächste Zusammentreffen mit Chinas Staatschef Xi Jinping verwies – versprühte US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit mit China in der Nacht auf Dienstag überraschend Optimismus. Die Aussage erfolgte, kurz nachdem die von ihm vor einer Woche ausgelöste jüngste Eskalation am Montag zum stärksten Einbruch der Börsen in diesem Jahr geführt hatte.

