Onassis' Erben – Griechenlands neue Reeder

In Piräus gab es am 26. Mai, dem Tag der Europa- aber auch der griechischen Gemeindewahlen, eine eigenartige Wahlparty. Denn die Aufmerksamkeit der feiernden Anhänger galt nicht dem amtierenden Bürgermeister der Stadt, sondern einem einfachen Gemeinderat seiner Fraktion. Als Vangelis Marinakis, ein massiger Mann im schwarzen Hemd und kurz gestutzten Vollbart, ans Rednerpult trat, fuhren alle Smartphones hoch, setzte Jubel ein. Kein Wunder, Marinakis ist nicht irgendjemand: Er besitzt den Fußballklub Olympiakos Piräus und eine der größten Mediengruppen des Landes, vor allem aber ist er Reeder. Nein, er ist nicht der größte griechische Reeder, aber einer, der gerade bei einem Mega-Deal an der New Yorker Börse mitmischte. Seine Beteiligung am neuen Tankergiganten Diamond S Shipping beträgt immerhin ein Drittel der Aktien, der Wert der Schiffe soll sich auf 1,6 Milliarden Euro belaufen. Hinter Diamond S steht unter anderen US-Handelsminister Wilbur Ross. Da kann man sich nur wundern, was den Reeder dazu bewegt, sich als Gemeinderat in Piräus aufstellen zu lassen und wie ein Schneekönig über seine 13.000 Vorzugsstimmen zu freuen – außer seinem Hass gegen die Linksregierung von Alexis Tsipras.



Tsipras auf der Jacht. Auch eine andere Reeder-Familie sorgte für Aufregung in diesem Wahlkampf, allerdings unfreiwillig. Denn Premier Tsipras hatte Pech: Es tauchten Fotos auf, die ihn Zigarre rauchend an Deck einer Luxusjacht zeigten. Wie sich herausstellte, gehörte das Schiff der Frau des bekannten Reeders Periklis Panagopoulos. Die Bilder vom lang geheim gehaltenen Kurzurlaub der Familie Tsipras auf Rechnung der Reeder-Gattin machte schlechten Eindruck auf das Wahlvolk – auch wenn bekannt war, dass die Dame als Beraterin des linken Volkstribunen fungierte. Gatte Periklis Panagopoulos war der Gründer der Superfast Ferries und der Blue Star Ferries. Millionen Touristen haben schon auf den Passagierschiffen dieser Linien ihren Urlaub in Griechenland begonnen. 2009 wurde ihm sein Reichtum fast zum Verhängnis: Er wurde entführt und kam erst nach Zahlung einer zweistelligen Millionensumme wieder frei.

