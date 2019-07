Den Haag geht gegen Bargeld vor

Den Haag. Wer in den Niederlanden irgendwo mit einem 100-Euro-Geldschein bezahlen will, der wird schief angeschaut. Wer einen 200-Euro-Schein aus seinem Portemonnaie holt, der muss um seinen guten Ruf fürchten, weil er schon fast als Krimineller gilt. Wehe dem aber, der es wagt, einen 500-Euro-Geldschein auf den Ladentisch zu legen. Tut man das, dann ruft die Kassiererin verlässlich die Polizei. Denn wer einen 500-Euro-Schein besitzt, der muss ein Krimineller sein, so die weit verbreitete Meinung in den Niederlanden.

