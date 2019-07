Der Sturz des Cannabis-Visionärs

Ottawa. Bruce Linton galt als „das öffentliche Gesicht“ der aufstrebenden und global expandierenden kanadischen Cannabis-Industrie. Der Mitgründer und Ko-Chef von Canopy Growth, einem der weltweit größten Cannabis-Unternehmen, war der omnipräsente CEO und Visionär in der vor wenigen Jahren noch kleinen Cannabis-Industrie. Nun hat der 52-Jährige plötzlich seinen Job verloren.



Sein unerwarteter Abgang überrascht den ganzen Sektor – bis nach Europa. Denn Canopy Growth hatte in den vergangenen Jahren mit Akquisitionen auch in Deutschland für den europäischen Markt eine solide Basis geschaffen. In einer Pressemitteilung sprach Canopy Growth vom „Rücktritt“ Lintons. Dieser wird mit den Worten zitiert, das Direktorium habe entschieden, seine Zeit als Ko-CEO sei abgelaufen, „und ich habe zugestimmt“. Aber Linton machte in Interviews klar, dass es eine einseitige Entscheidung war. Sein Vertrag sei beendet worden – eine zurückhaltende Umschreibung von Rausschmiss und Feuern.

