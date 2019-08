Auf Mallorca wird das Wasser knapp

Madrid/Palma. Immer weniger Regen, immer mehr Touristen: Der Wasserverbrauch auf Mallorca steigt von Jahr zu Jahr. Nach einem viel zu trockenen Winter und Frühjahr, mit deutlich geringeren Niederschlägen als in den Vorjahren, steuert die Baleareninsel auf eine bedenkliche Wasserknappheit zu.



Auf weiten Teilen der spanischen Mittelmeerinsel riefen die Behörden inzwischen die Vorwarnstufe Gelb aus. Bei Aktivierung dieser gelben Warnstufe wird das Trinkwasser noch nicht rationiert, aber die Einwohner und Urlauber werden eindringlich zum Wassersparen aufgerufen. Dieser Voralarm gilt aktuell auch in den touristischen Hochburgen rund um die Inselhauptstadt, Palma.



Schon bei der Ankunft werden die Touristen auf die sich anbahnende Dürre eingestimmt. „Willkommen! Genießen Sie ihren Urlaub, und denken Sie daran, Wasser zu sparen“, heißt es in einer Videobotschaft, mit der die Regionalregierung der Balearischen Inseln, zu denen Mallorca gehört, die Reisenden begrüßt. Und: „Diese Inseln haben viel zu bieten, doch das Wasser ist knapp.“

