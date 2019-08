Fleisch in Österreich EU-weit am teuersten

Österreich hat unter allen 28 EU-Ländern die höchsten Fleischpreise. Der heimische Preisniveauindex liege bei 146, teilte die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mit. Ebenfalls weit über dem EU-weiten durchschnittlichen Preisniveauindex von 100 und somit teurer war Fleisch laut den Zahlen für das Jahr 2018 in Luxemburg, Frankreich und Belgien. Die niedrigsten Fleischpreise stellte Eurostat in Polen und Rumänien fest.

Die Statistik beinhaltet die Preise von Rind-und Kalbfleisch, Schwein, Lamm, Schaf und Ziege, Geflügel, anderen Fleischsorten und essbaren Schlachtnebenerzeugnissen sowie Fleischzubereitungen.

(APA)