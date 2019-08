Chinesische BYD steht vor Batterieliefervertrag mit Audi

Audi, die Luxusautomarke der Volkswagen AG, befindet sich unterrichteten Kreisen zufolge in Gesprächen, die chinesische BYD Co. als Zulieferer von Batterien für ihre Premium-Elektrofahrzeuge anzuheuern.

BYD, hinter der Warren Buffett steht, ist Chinas führender Hersteller von Elektroautos und zweitgrößter Zulieferer von Autobatterien. Die Gespräche mit dem chinesischen Hersteller seien bereits weit fortgeschritten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sie baten um Anonymität, da die Gespräche vertraulich seien. BYD führe auch Gespräche mit anderen Autoherstellern über Batteriezulieferervereinbarungen, sagte eine der Personen. Es gebe keine Garantie, dass eine Einigung mit Audi erzielt werde, sagten die Personen.

Automobilhersteller streben eine Diversifizierung der Versorgung mit kritischen Komponenten an, nachdem die Einführung von Elektromodellen an Fahrt gewinnt. VW plant, bis 2028 weltweit 22 Millionen vollelektrische Fahrzeuge auszuliefern, von denen mehr als die Hälfte in China hergestellt werden soll.

Audi nutzt derzeit Batteriezellen von Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. für den in China verkauften Q2L e-tron SUV. Laut einer Audi-Sprecherin befindet sich das Unternehmen in Gesprächen mit mehreren Herstellern, und es sei noch keine Entscheidung getroffen worden. BYD habe zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen bekannt zu geben, sagte eine Sprecherin.

(bloomberg)