Österreich hat mehr Roboter als die Schweiz

Wien. Der Markt für Industrieroboter wächst stetig. Weltweit stieg die Anzahl an installierten Robotern 2018 um sechs Prozent auf 422.000, teilte der Branchenverband International Federation of Robotics (IFR) mit.

Singapur kommt dabei auf die höchste Roboterdichte: Pro 10.000 Arbeitnehmer gibt es dort 831 Industrieroboter. Danach kommt Südkorea mit 774, auf Platz drei rangiert Deutschland mit 338 Einheiten. In Österreich sind 175 Roboter pro 10.000 Mitarbeiter in Betrieb, geht aus dem Bericht hervor, in der Schweiz sind es 146.

Gefragt sind Roboter vor allem in der Automobil- und Elektronikindustrie. Diese schwächeln derzeit zwar etwas, daher wird es heuer keine bedeutenden Zuwächse geben, aber ab 2020 soll der Markt weiter mit etwa zwölf Prozent pro Jahr wachsen. (APA/koka)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.09.2019)