Mietrecht: Ist Kinderlärm ein Kündigungsgrund?

Wien. In Deutschland schlägt der Fall hohe Wellen: Eine Familie in Dortmund soll ihre Mietwohnung räumen, weil die zweijährige Tochter den Nachbarn zu laut ist. Andere Mieter hatten sich beim Vermieter – einer großen Immobilienfirma – über Herumrennen und Geschrei des Kindes beschwert. Zuerst kam eine Abmahnung, dann folgte die fristlose Auflösung des Mietvertrags. Bis 6. Februar soll die Familie nun ausziehen. Sie will das nicht hinnehmen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Andere Wohnungsmieter und -vermieter, auch in Österreich, fragen sich nun aber: Ist so etwas rechtens? Kann Kinderlärm ein Kündigungsgrund sein?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.01.2019)