Die seltsamen Hintergründe der Wienwert-Pleite

Am Mittwoch saß er im Café Landtmann, der ersten Adresse Wiens für Politiker und Wirtschaftsgrößen. Am Freitag, einen Tag, nachdem die Immobilienfirma Wienwert die Pleite ihrer Mutter WW Holding angekündigt hatte, zeigt sich Miteigentümer und Vorstand Stefan Gruze nicht mehr in der Öffentlichkeit. Und er scheint nicht bereit zu sein, über Hintergründe der Insolvenz und die weitere Vorgangsweise Auskunft zu geben.



„Wir haben bisher keinen Insolvenzantrag, es gibt keine handfesten Informationen, weil sich das Management einbunkert“, sagt der Insolvenzexperte des Kreditschutzverbands von 1870 (KSV), Hans-Georg Kantner, zur „Presse“. Umso mehr brodelt die Gerüchteküche.