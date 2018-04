Porr 2017 mit weniger Gewinn

Wien. Der Baukonzern Porr hat 2017 infolge der massiven Expansion in Deutschland Gewinneinbußen erlitten – der Konzernüberschuss sank um fünf Prozent auf 64 Mio. Euro, das Ergebnis je Aktie um sechs Prozent auf 2,09 Euro. Insgesamt brummt das Geschäft aber: Die Produktionsleistung legte 21 Prozent auf 4,7 Mrd. Euro zu, der Auftragsbestand ist auf Rekordhoch, wie aus der Bilanz hervorgeht.

Im Zuge des Wachstums in Deutschland sei „der eine oder andere Fehlgriff“ passiert, sagte Chef Karl-Heinz Strauss am Donnerstag.Außerdem hätten einmalig erhöhte Logistikkosten in Katar den Gewinn gedrückt. Die Aktionäre erhalten dennoch eine Dividende auf dem Niveau des vorherigen Geschäftsjahres: 1,10 Euro je Aktie. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.04.2018)