BMW mit starker Bremsspur

Der starke Euro und hohe Kosten für neue Modelle und Technologien haben BMW zu Jahresbeginn gebremst. Wie der Münchner Konzern am Freitag mitteilte, ging der Vorsteuergewinn im ersten Quartal leicht auf knapp 3,2 Milliarden Euro zurück. Das sind 0,5 Prozent weniger als vor Jahresfrist, aber mehr als Analysten erwartet hatten.

Im größten Segment, der Autosparte, verbesserte BMW die Rendite (Ebit-Marge) auf 9,7 von 9,4 Prozent. Damit lagen die Münchner vor Konkurrent Mercedes-Benz mit 9,0 Prozent und Audi mit 8,5 Prozent.

Für das Gesamtjahr peilt BMW weiter eine Marge in der Autosparte zwischen acht und zehn Prozent an. „Zudem streben wir beim Konzernergebnis vor Steuern mindestens das Vorjahresniveau an“, bekräftigte Vorstandschef Harald Krüger die Prognose. Dabei sieht er Luft nach oben: Wenn die Kartellbehörden die geplante Fusion der Carsharing-Geschäfte von BMW und Daimler freigeben, könnte der Vorsteuergewinn leicht steigen. Daimler hatte vergangene Woche von einem Schub gesprochen, weil so die Marktposition stark verbessert und die Kosten gesenkt würden. Die beiden Oberklasse-Autobauer hatten die Fusion ihrer Carsharing-Töchter Ende März perfekt gemacht. Auf die Marge im Autosegment hätte die Zusammenlegung von DriveNow und Car2Go keine Auswirkungen, betonte BMW. Krüger bekräftigte: „Wir wollen 2018 bei den Auslieferungen und dem Umsatz im Segment Automobile leichte Zuwächse auf jeweils neue Bestmarken erreichen.“

2017 verkaufte der Konzern, zu dem die Marken BMW, Mini und Rolls-Royce gehören, weltweit 2,46 Millionen Fahrzeuge. Damit wurde ein Umsatz von knapp 86 Milliarden Euro erzielt.

(reuters)