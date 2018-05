Mercedes-Benz investiert eine Milliarde Euro in Ungarn

Der deutsche Autobauer Daimler steht vor einer Großinvestition in Ungarn. Noch für heuer kündigte der lokale Direktor, Christian Wolff, die Grundsteinlegung für eine neue Fabrik am Standort an. Rund eine Milliarde Euro werde investiert, zitierte ihn das ungarischen Wirtschaftsportal napi.hu nach einer Pressekonferenz am Montag.

Die Inbetriebnahme soll demnach gegen Ende des Jahrzehnts erfolgen. In Ungarn werden die Modelle der Mercedes A-Klasse hergestellt. Die Belegschaft liegt derzeit bei 4.000. Weitere 2.500 Mitarbeiter sollen künftig dazukommen..

Bei der Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. wurden im vergangenen Jahr 190.000 Autos hergestellt. Der Umsatz stieg um 4,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro, sagte Finanzchef Josip Niksic bei der Pressekonferenz.

Die Automobilindustrie ist ein wichtiger Teil der ungarischen Industrie und Volkswirtschaft. Laut früheren Angaben des ungarischen Wirtschaftsministeriums entfallen 25 Prozent der Exporte und fünf Prozent des BIP auf die Fahrzeugproduktion, wobei der Löwenanteil von Audi und Mercedes stammen.

(APA)