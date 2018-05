CA Immo verkauft Starwood keine Aktien

Der rund 800 Millionen Euro schwere Immobilien-Deal ist noch nicht vom Tisch - das Kaufangebot des US-Investors Starwood Capital für 26 Prozent an der heimischen CA Immo sowie 5 Prozent an der Immofinanz läuft noch bis Ende des Monats. Das Management der CA Immo gibt jedenfalls weder eigene Aktien an der CA Immo noch seine Anteile an der Immofinanz her, wie es heute, Donnerstag, bekanntgab.

Die CA Immo hält rund 6 Prozent eigene Aktien und eine Beteiligung von rund 5 Prozent an der Immofinanz. Den (deutlich überwiegenden) Rest der Unternehmensanteile an der CA Immobilien AG hält der Streubesitz (rund 74 Prozent); bei der Immofinanz AG waren per Ende Dezember 2017 etwa 30,3 Prozent der Anteile in Händen von österreichischen Privatanlegern, 68,2 Prozent gehörten institutionellen Investoren und 1,5 Prozent "nicht identifizierten Investoren".

Die amerikanische Starwood Capital Group will bis zu rund 25,7 Millionen Aktien der CA Immo zu je 27,50 Euro erwerben und bis zu rund 56 Millionen Aktien der Immofinanz zu je 2,10 Euro. Die Kaufabsicht ist seit 22. März bekannt. Die Angebotsfrist startete am 18. April. Aktuell kostet das CA Immo-Papier um 29,26 Euro, Immofinanz notiert bei 2,10 Euro.

(APA)