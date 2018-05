McDonald's: Plastikstrohhalme bleiben

Alle Plastikstrohhalme aus sämtlichen McDonald's-Filialen weltweit zu entfernen. Ein Vorschlag der bei Umweltschützern großen Anklang fand. Bei der Jahreshauptversammlung der Fast-Food Kette begegnete man der Idee mit etwas weniger Sympathie. Keine acht Prozent der Anwesenden stimmten internationalen Medienberichten zufolge für die Idee. Eingebracht wurde der Vorschlag von einem kleinen Aktionär, der ebenfalls einen Bericht darüber forderte, wie wirtschaftlich riskant es sei, Plastikstrohhalme zu verwenden. Bei McDonalds werden ungefähr 95.000 Plastikstrohhalme täglich verwendet.

McDonald's konterte damit, die Idee sei überflüssig. Bis 2025 wolle das Unternehmen ohnehin das gesamte Verpackungsmaterial aus erneuerbaren und recycelten Stoffen herstellen. In britischen Filialen bekommen Kunden die Strohhalme nur noch auf Wunsch. Deshalb sei der aktuelle Vorschlag "in Anbetracht unserer aktuellen Initiativen nicht notwendig." Weder Kunden noch Aktionäre noch das Unternehmen würde davon profitieren argumentiert McDonald's.

Ergebnis für Umweltschützer "nicht überraschend"

Profitieren könnte von einer derartigen Aktion die Umwelt. Daher unterstützte die Organisation SumOfUs die Initiative, McDonald's plastikfrei zu machen. Die NGO hat selbst eine Online-Petition initiiert, in der sie McDonalds auffordert, auf die Strohhalme zu verzichten. Insgesamt acht Millionen Tonnen Plastik landen jährlich in den Meeren. Fast eine halbe Million Unterschriften wurden bereits gesammelt. Das Ergebnis der Abstimmung kam für die Umweltschützer aber "nicht überraschend".

Die Forderungen der Umweltschützer finden immer mehr Gehör. In amerikanischen Städten wie Seattle sind die Strohhalme aus Plastik schon länger verboten. Kürzlich diskutierten auch englische Politiker über ein mögliches Verbot. Die Hotelkette Hilton kündigte erst am Mittwoch an, die Plastikstrohhalme aus all ihren Häusern zu entfernen.

