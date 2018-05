Netflix überholt erstmals Walt Disney

San Francisco. Beim traditionsreichen Unterhaltungskonzern Disney beäugt man den steilen Aufstieg des Videostreaminganbieters Netflix schon länger mit Argwohn. Disney ist zwar mit seinen Kinofilmen und Freizeitparks erfolgreich, kann allerdings beim Video-on-demand-Angebot nicht mit Konkurrenten wie Netflix und Amazon mithalten.

Derzeit versucht Disney, ein eigenes Streamingangebot auf die Beine zu stellen, und rittert gerade mit Comcast um die Übernahme des Unterhaltungskonzerns 21st Century Fox. Ab nächstem Jahr will Disney keine neuen Filme mehr auf Netflix zeigen. Seit Jahresbeginn hat die Aktie des Micky-Maus-Konzerns fünf Prozent verloren, während Netflix um 82 Prozent zugelegt hat.

Am Donnerstag war Netflix, dessen Aktie seit seinem Börsengang im Jahr 2002 um 33.000 Prozent stieg, an der Börse mit 152 Milliarden Dollar erstmals etwas höher bewertet als Disney. Das Unternehmen, das Kinobetreiber und Kabel-TV-Anbieter in Angst und Schrecken versetzt, war damit der weltgrößte Unterhaltungskonzern. (b. l./Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.05.2018)