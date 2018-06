Lufthansa wirft ein Auge auf Billigflieger Norwegian

"Es steht eine weitere Konsolidierungswelle an. Das heißt, dass wir auch mit Norwegian in Kontakt stehen", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr der "Süddeutschen Zeitung". Übernahmen seien immer eine Frage des strategischen Mehrwertes, des Preises und der wettbewerbsrechtlichen Möglichkeiten. "Einfache Antworten gibt es da nicht." Die Übernahmefantasien ließen Norwegian-Aktien an der Börse in Oslo um zwölf Prozent steigen.

Der britische Luftfahrtkonzern IAG hatte sich bisher vergeblich um eine Übernahme der Norweger bemüht. Die Airline lehnte zwei Offerten des Mutterkonzerns von British Airways und der spanischen Iberia ab, weil sie aus ihrer Sicht zu niedrig waren. IAG-Chef Willie Walsh erklärte vergangene Woche, in keinen Bieterkampf einsteigen zu wollen.

Auch Ryanair sei interessiert und mit dem Management in Oslo im Gespräch, hatte Norwegian-Chef Björn Kjos Ende Mai der Nachrichtenagentur Reuters gesagt. Die Lufthansa hatte im vergangenen Jahr rund die Hälfte der insolventen deutschen Rivalin Air Berlin übernommen und baut damit ihre Billigflugtochter Eurowings aus.

(Reuters)