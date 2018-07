Goldman-Chef Blankfein glänzt ein letztes Mal mit Milliardengewinn

Der langjährige Goldman-Sachs-Chef Lloyd Blankfein wird Ende September von seinem Amt zurücktreten. Sein designierte Nachfolger, der bisherige Goldman-Präsident David Solomon, werde den Posten am 1. Oktober übernehmen, teilte die US-Investmentbank am Dienstag mit. Kurz zuvor hatte die Bank für das zweite Quartal einen Gewinnsprung bekanntgegeben und dabei die Erwartungen des Marktes klar übertroffen.

Blankfein ist einer der dienstältesten Unternehmenslenker an der Wall Street. Der 63-Jährige steht seit 2006 an der Spitze der renommierten Investmentbank. Er trotzte nach der Finanzkrise Rücktrittsforderungen und blieb auch im Amt, als er gegen eine Krebserkrankung kämpfte. Goldman Sachs beschäftigte sich schon länger damit, Blankfeins schrittweisen Ausstieg auf den Weg zu bringen. Er selbst hatte bereits öffentlich angekündigt, dass der 56-jährige Solomon seine Nachfolge antreten soll. Als Chairman will Blankfein Ende des Jahres abtreten.

Dank des boomenden Geschäfts mit dem Handel von Anleihen, Rohstoffen und Devisen (FICC) steigerte Goldman Sachs den Nettogewinn im Zeitraum April bis Juni um 44 Prozent auf 2,35 Milliarden Dollar. Die Erträge legten um 19 Prozent auf 9,4 Milliarden zu - so viel wie seit neun Jahren nicht mehr in einem zweiten Quartal.

Im FICC-Handel schlug sich Goldman Sachs deutlich besser als die Konkurrenz. Hier schossen die Erträge im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 45 Prozent in die Höhe auf 1,68 Milliarden Dollar. Im Aktienhandel stagnierten sie bei 1,89 Milliarden. Auch die Einnahmen aus der Beratung bei Fusionen & Übernahmen (M&A) konnte Goldman Sachs steigern.

Die fünf größten US-Banken haben in Summe im zweiten Quartal mehr als 27 Milliarden Dollar verdient: JP Morgan 8,3 Milliarden Dollar, die Bank of America 6,8 Milliarden Dollar, Wells Fargo 5,2 Milliarden Dollar, die Citigroup 4,5 Milliarden Dollar.

Auch die Bank of America scheffelt Milliarden

(Reuters)