Deutscher Internetriese kauft Linzer World4You

Der an der Börse mit 9,3 Milliarden Euro bewertete deutsch Konzern United Internet hat sich mit den Anteilseignern des österreichischen Webhosters World4You über den hundertprozentigen Erwerb der Gesellschaft durch die Tochter 1&1 Internet SE geeinigt. Damit stärkt United Internet ihr internationales Geschäft mit Business Applications.

Die World4You GmbH mit Hauptsitz in Linz wurde 1998 gegründet. Das Unternehmen von Johannes Kührer ist mit über 100.000 Kunden sowie über 250.000 Domains Webhosting-Marktführer in Österreich. Die Produktpalette (www.world4you.com) umfasst Domains, E-Mail-Lösungen, Homepages, Webhosting und Server sowie Sicherheitslösungen. Angaben zum Kaufpreis gibt es nicht. So viel ist sicher: World4You ist kein Schnäppchen. Das Unternehmen erhöhte zuletzt den Bilanzgewinn von 13,1 auf 15,7 Millionen Euro. Es soll auch zukünftig als eigenständiges Unternehmen geführt werden und den österreichischen Markt weiter erschließen. Der österreichische Webhosting- und Cloud-Applications-Markt habe sich in den letzten Jahren gut entwickelt. Er sei stark fragmentiert und durch einen Wettbewerb nationaler Unternehmen mit wenigen internationalen Playern geprägt, heißt es.

„Mit der Übernahme von World4You können wir unsere führende Marktposition im europäischen Hosting- und Cloud-Applications-Business weiter ausbauen und unsere Marktposition in Österreich deutlich stärken“, sagt United Internet-Chef Ralph Dommermuth. Der deutsche Konzern hat im Vorjahr 4,2 Milliarden Euro umgesetzt und dabei 650 Millionen Euro verdient. Für heuer erwarten Analysten erstmals mehr als fünf Milliarden Euro Umsatz.

