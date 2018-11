US-Vermögensverwalter erhöht Anteile an Andritz auf über fünf Prozent

Weitere Aktien des Grazer Anlagenbauers Andritz AG sind in den Besitz des US-Vermögensverwalters FMR LLC übergegangen. Wie der an der Wiener Börse notierte Konzern am Donnerstagabend mitteilte, hielt FMR per 6. November insgesamt 5,19 Prozent des Grundkapitals von 104.000.000 Aktien, was 5.394.234 Aktien entspricht.

Am Dienstag hatten die Wertpapierexperten der Baader Bank sowohl ihr Kursziel von 55 Euro als auch das Kaufvotum ("Buy") für die Aktien der Andritz bestätigt. Der Baader-Analyst Peter Rothenaicher hebt in seinem Kommentar zu den kürzlich vorgelegten Zahlen der Andritz die Auftragseingänge hervor, die sich im dritten Quartal erneut gesteigert hatten. Jedoch konterkarieren schwache Branchenergebnisse im Bereich "Metals", "Hydro" und "P&P" die höheren Aufträge.

(APA)