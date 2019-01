Nie wieder Schinken-Käse-Toast

Manche Geschäftsideen brauchen eine zweite Chance. Andreas Rock, eigentlich Wiener, lebte und arbeitete lange in Salzburg für Red Bull und stieß deshalb bald auf das „Carpe Diem“-Konzept des Salzburger Spitzenkochs Jörg Wörther, knusprige Stanitzel (sogenannte „Cones“) mit Haubengerichten zu befüllen. Rock gefiel diese Speisenform und so kam ihm der Einfall, ein Gerät zu entwickeln, das die gefüllten Stanitzel schnell erhitzt. Vier Patente, fünf Jahre und „gefühlte 1001 Fehlschritte in der Entwicklung“ später ist das Produkt namens Coney auf dem Markt und beginnt sich langsam herumzusprechen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.01.2019)