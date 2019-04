Heute vor 100 Jahren: Rückkehr zur Rücksicht

Neue Freie Presse am 12. April 1919

In den Wägen der Straßenbahn ist seit einigen Tagen ein Plakat angebracht, das zur größeren Rücksicht für Kriegsbeschädigte mahnt. Wäre es uns allen möglich, morgen früh um fünf Jahren jünger aufzuwachsen, was so überhaupt aus den verschiedensten Gründen höchst wünschenswert erschiene, so würden wir wahrscheinlich über solche behördliche Zumutung nicht wenig erstaunt und entrüstet sein. In der Mahnung zur größeren Rücksicht verbirgt sich ein scharfer Tadel, die Anklage nämlich, daß wir es an Rücksicht fehlen lassen, daß unsere goldenen Rücksichtslosigkeiten auch bei den Invaliden nicht Halt machen, auf die es aber keineswegs erfrischend wirkt, wenn sie sich auf ihren Krücken im überfüllten Wagen mühselig aufrechthalten, während Leute mit beneidenswert gesunden Gliedern nicht einen Augenblick daran denken, ihnen Platz zu machen.