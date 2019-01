Heute vor 130 Jahren: Kronprinz Rudolf ist tot!

Neue Freie Presse am 31. Jänner 1889

Es ist also wahr, das Unglaubliche; es ist harte, eherne Wirklichkeit das Unfaßbare, und wir müssen uns drein ergeben. Der junge Habsburgerstamm, der so gerade, so edel, so bürgerlich emporgewachsen war, die Freude und Hoffnung Oesterreichs und seines Kaiserhauses – in einer einzigen Nacht hat der Sturm ihn gefällt, und ein undurchdringliches Geheimnis umgibt die dämonische Macht, welche von einem erbarmungslosen Schicksale ausgesendet wurde, ihn zu zersplittern.

Es ist auch unnütz, das Unerforschliche ergründen zu wollen. Zu wissen, daß wir ihn auf immer verloren haben, den herrlichen Kaisersohn, dem die Herzen zuflogen, da er noch ein Jüngling war, der die Geister durch den Zauber seiner ritterlichen Männlichkeit bannte, wo immer er den Fuß hinsetzte, dem die Millionen dieses weiten Reiches zujubelten, so oft er den Mund öffnete, um eines jener trostreichen und erhebenden Worte zu sprechen, die wie Funken von seinem Flammengeiste sich loslösten, um Licht, Wärme und Zuversicht allenthalben zu verbreiten: es ist mehr als genug. Das Gefühl dieses unermeßlichen Schmerzes erstickt jeden anderen Gedanken.