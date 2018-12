Heute vor 90 Jahren: „Auferstehung“ nach drei Jahren

Neue Freie Presse am 11. Dezember 1928

Aus Berlin wird uns berichtet: In Berlin hat sich der seltsame Fall ereignet, daß ein Mann, den man auf einem der Friedhöfe der Berliner Umgebung begraben glaubte, plötzlich wieder ins Leben zurückgekehrt ist. In einer der Berliner Markthallen erschien plötzlich zum Erstaunen seiner Berufskollegen der Blumenhändler Otto Döring, den man seit drei Jahren auf dem Selbstmörderfriedhof in Schildhorn an der Havel begraben glaubte. In der Markthalle entstand ein allgemeines Gedränge, weil alle auf den Toten zustürzten, der wieder lebendig geworden war.