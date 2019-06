Heute vor 90 Jahren: Der österreichische Schönheitssieg

Neue Freie Presse am 13. Juni 1929

Die österreichisch-ungarische Monarchie ist, wie erinnerlich, nicht gerade in Schönheit gestorben. Dafür scheint sie jetzt in Schönheit wieder aufzuerstehen. Freilich nur in Schönheit. So kann man nämlich den Sieg auffassen, den die Ungarin in Paris, die Oesterreicherin aber in Amerika davongetragen hat. Unsere engere Landsmännin, sie ist sogar eine Wienerin, führt seit gestern den stolzen Titel „Miß Universe“. Sie ist offiziell als die allerschönste Frau der ganzen Welt erklärt worden, und wir Wiener werden sicherlich die letzten sein, die etwa gesonnen wären, die leidige Kompetenzfrage aufzuwerfen und peinlich zu untersuchen, ob die Herren in Texas autorisiert waren, das Ernennungsdekret zu verfassen und zu unterzeichnen. Es tut ja ungemein wohl, wenn wieder einmal das ganze Weltall sich mit uns beschäftigt, und wenn der Name Oesterreich ausnahmsweise mit erquicklicheren Dingen im Zusammenhang gebracht wird als finanzielle Not, Arbeitslosigkeit und ungestillter Anleihedurft. Wir sind ja, der Not gehorchend, bescheiden geworden.

Jetzt weiterlesen mit premium Sie sind bereits Abonnent? Klicken Sie hier, um sich einzuloggen

Meistgekauft