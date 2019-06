Heute vor 90 Jahren: Tonfilm, nicht Sprechfilm!

Neue Freie Presse am 21. Juni 1929

Als ich vor einigen Monaten in London war, tauchte der erste amerikanische Tonfilm in einem Londoner Theater auf. Da im Laufe der Jahre auch in Berlin und Wien wiederholt Tonfilme zur Vorführung gebracht worden sind die die Sensation der ersten Tage meist im Sande des Alltags verlief, ging ich mit einer gewissen Skepsis in den prunkvollen Kinopalast und sah und hörte einen Film, der durch die besondere Eignung des Stoffes und durch die glückliche Wahl der Darsteller eine faszinierende Wirkung auf das Publikum und auch auf mich ausübte. Ich war entschieden überrascht und habe, nach Wien zurückgekehrt, mit Spannung die weitere Entwicklung abgewartet. Jeder Tag brachte neue Nachrichten, die amerikanische Filmproduktion stellte sich um, die deutsche Filmproduktion stellte sich um, alte Größen des Films stürzten - weil sie nur gut spielen und nicht sprechen können -, neue kommen - die Musiker verschwinden aus den Kinos - Musiker und Sänger füllen die Ateliers. (...)

