Heute vor 90 Jahren: Wie viele Abendkleider braucht eine Dame?

Neue Freie Presse am 9. Juli 1929

Wieviel Abendkleider muß eine moderne Dame zur Verfügung haben? Mit dieser für die heutigen Verhältnisse durchaus nicht mehr ungewöhnlichen Frage mußten sich die Wiener Zivilgerichte in zwei Instanzen befassen. Die Angelegenheit hat eine etwas komplizierte Vorgeschichte und begann mit einem Unfall, der der Konzersängerin Nelly Lorbeer im September des Vorjahres im Dianabad zustieß. Frau Lorbeer hatte damals nach dem Bade die Toilette aufgesucht und am dabei mit dem linken Oberarm an ein Heizrohr an. Unglücklicherweise wurde aber an diesem Tage eine Probeheizung vorgenommen und der ausströmende Dampf hatte das noch nicht genügend isolierte Heizrohr derart erhitzt, daß die Sängerin bei dessen Berührung eine Brandwunde zweiten Grades in der Länge von 12 Zentimeter erlitt.

Frau Lorbeer brachte in der Folge beim Bezirksgerichte Leopoldstadt gegen die Dianabad A.-G. eine Klage auf Zahlung von 1000 S. Schmerzensgeld und 500 S. als Schadenersatz für den erhöhten Aufwand an Toiletten, zu dem sie infolge des Unfalles gezwungen war. Die feuerroten, entstellenden Brandmale seien die Ursache, daß sie nun nicht mehr in ärmellosen Toiletten auftreten könne. Sie habe sich daher bei zwei Abendtoiletten Aermel einnähen lassen müssen und schließlich sei sie gezwungen gewesen, sich auch eine eigene Abendtoilette mit langen Aermeln anfertigen zu lassen.

