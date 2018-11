Als man Kathedralen für Bücher erbaute

Was für ein Sommer das war! Nein, nicht die Temperaturen sind gemeint, sondern die andauernd schlechten Nachrichten zum Thema Buch. Das war nicht das übliche Branchengejammere, sondern diesmal ging es ganz konkret um das Aussterben der Spezies Buchleser. Bei den Buchmessen in Frankfurt, Leipzig und demnächst auch in Wien wird trotzdem weiterhin das Buch als Leitmedium inszeniert, und das Gedränge zwischen den Regalen ist weiterhin groß.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.11.2018)