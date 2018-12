Das unerklärliche Tanzfieber von 1518

Mehr als zwei Monate lang dauerte der Irrsinn, und er verstörte die Bürger der Stadt Straßburg. Dabei begann alles harmlos: Am 15. Juli 1518 sah man erstmals eine Frau auf den Straßen der Stadt, die ekstatisch zu tanzen begann. Man ging kopfschüttelnd vorbei, auch als sie gar nicht mehr aufhören wollte, aber das Unheimliche war: Immer mehr schlossen sich an, Ende August waren es schon mehr als vierhundert „Dantzer“, die stampften, sich drehten, sprangen, Tage und Nächte hindurch, so lang, bis sie vor Erschöpfung zusammenbrachen.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 02.12.2018)