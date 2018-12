Eine Sternstunde der Menschheit

Es war ein unvergesslicher Moment am Morgen des 10. Dezember 1948 in Paris. Alle Delegierten der UNO-Vollversammlung im Palais de Chaillot hatten sich erhoben und applaudierten einer Frau, einer warmherzig und zurückhaltend wirkenden älteren Dame, die sie kurz zuvor mit einer leidenschaftlichen Rede für die Menschenrechte begeistert hatte und die sich nun lächelnd für den Applaus bedankte: Eleanor Roosevelt, die ehemalige First Lady der USA. Jeder im Saal kannte ihren leidenschaftlichen Kampf als Vorsitzende der Menschenrechtskommission. Sie hatte viele politische Widerstände zu überwinden, lieferte sich viele Sträuße mit den störrischen sowjetischen Kollegen, bis sie ihr Ziel erreichte: Die Versammlung verabschiedete nach monatelangen Kämpfen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.12.2018)