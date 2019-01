Ganz zart in aller Härte: Rosa Luxemburgs Welt

Drei Jahre in Haft, von einem „Kittchen“ in das nächste. An der Agitation gehindert, schreibt Rosa Luxemburg im Jahr 1917 aus dem Breslauer „Weibergefängnis“ lange Briefe an ihre Vertrauten. Nur kurz und ohne Klage erwähnt sie die dunkle Zelle, die steinharte Matratze, die Kirchhofstille in den einsamen Nächten. Viel lieber schwelgt sie in Beschreibungen der Natur, hinter und über den Kerkermauern. Im Frühling der Duft der Lindenblüten, im Herbst die Krähen am Abendhimmel: Dabei klopft ihr Herz vor einer scheinbar grundlosen Freude. „Ich glaube, das Geheimnis ist nichts anderes als das Leben selbst.“ Sogar „in dem Knirschen des feuchten Sandes unter den schweren Schritten der Schildwache“ erklingt für sie „ein kleines, schönes Lied vom Leben – wenn man nur richtig zu hören weiß“.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.01.2019)