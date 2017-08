Raketenstarts, Steppe, Rohstoffe: Kennen Sie Kasachstan?

Raketenstarts, Steppe und Rohstoffe. Eine Ahnung von Kasachstan? Neuntgrößter Staat der Erde - und vorher Teil des einst größten, der Sowjetunion. Wann wurde Kasachstan unabhängig? Nach der Auflösung der Sowjetunion zerfiel der zentralasiatische Teil in viele einzelne „-stans“. Auch Kasachstan ist umzingelt von ihnen. Von welchem „–stan“ nicht? Möchte man in die kasachische Hauptstadt fahren – etwa um aktuell die Expo zu besuchen -, wo muss man dann hin? Wegen seines Rohstoffreichtums ist das Interesse an Kasachstan groß. Internationale Konzerne fördern sie in dem Land am Kaspischen Meer. Österreichische Unternehmen nicht ausgenommen. Was suchen sie dort? Das Land ist groß und die Gegend abgelegen genug, da stören ein paar Atomwaffentests nicht weiter, dachten sich die Sowjets. Auf welchem Gelände fanden sie zwischen 1949 und 1991 die Versuche statt? Von Kasachstan starteten die Russen ins Weltall. Bis 2050 haben sie auf kasachischen Boden ein Areal gepachtet, den weltgrößten Weltraumbahnhof. In Baikonur startete auch das erste Lebewesen an Bord einer Rakete ins All. Wer war diese oder dieser Laika? Kasachstan ist landschaftlich schön und abwechslungsreich. Heißt aber nicht, dass es keine Umweltprobleme gibt ... So weit die Steppe reicht. Das gefiehl Eroberern wie ... Ganz schön heiß hier im Sommer. Mit welchem schmackhaften Getränk kühlt man sich in der Kasachischen Steppe ab?