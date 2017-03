Werner Lanthaler: „Uns fehlt das Elitendenken“

Wo gibt's das schon? 5000 sehr elegant gekleidete Menschen, die sich im Dreivierteltakt in einer überaus heilen und glücklichen Welt bewegen? Das gibt's nur in Wien.“ Wenn Werner Lanthaler das über den Kaffeesiederball sagt, dann schwingt keineswegs Nostalgie mit, die Erinnerung an Ereignisse, die es für ihn nicht mehr gibt. Ganz im Gegenteil: Der 48-Jährige, der nach wie vor so aussieht, als hätte er gerade erst sein Harvard-Studium beendet, war – man möchte schon sagen selbstverständlich – auch heuer auf dem Ball.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.03.2017)