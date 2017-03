Wie es mit der Ungleichheit weitergeht

Sag niemals nie. Walter Scheidel blickt in „The Great Leveler“ weit in die Geschichte zurück, aber die Zukunft kann er nicht voraussagen. Feststeht: Für die auf dem Markt erzielten Einkommen steigt fast überall der Gini-Koeffizient, die übliche Messgröße für Ungleichheit. Nach Steuern und Transfers, also staatlicher Umverteilung, bleibt er in Deutschland seit zehn Jahren stabil (vor allem, weil es weniger Arbeitslose gibt). In Österreich geht er nur leicht nach oben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.03.2017)