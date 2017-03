Türkische Zeitung zeigt Merkel mit Hitler-Bart und Nazi-Gruß

Streit mit Ankara

Deutsch-türkisches Problem erreicht die Schweiz

Der türkische Außenminister Cavusoglu will am Sonntag nahe Zürich Türken treffen und um ihr "Ja" zum umstrittenen Verfassungsreferendum in der Türkei werben. Die Schweizer Polizei rechnet mit massiven Demos, Zürich will den Auftritt verbieten.