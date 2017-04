Frankreich: Zwei Mädchen unter Terrorverdacht festgenommen

Im Süden Frankreichs sind zwei 14 und 17 Jahre alte Mädchen unter dem Verdacht der Vorbereitung eines Anschlags festgenommen worden. Bei Razzien in den Elternhäusern der beiden in Nizza und in der Nachbargemeinde Levens seien keine Waffen gefunden worden, hieß es am Samstag aus Kreisen der Ermittler. Es gebe aber Hinweise auf Pläne für ein Attentat.

Wie weit die Pläne gediehen seien, war demnach noch unklar. Die Anti-Terror-Staatsanwalt hat die Ermittlungen übernommen.

Ende Februar hatte die französische Polizei drei Minderjährige festgenommen, die verdächtigt wurden, sich an Diskussionen im verschlüsselten Botschaftendienst Telegram zu beteiligen. Dieser wird vom französischen Jihadisten Rahid Qassim genutzt, der von Syrien aus zu Anschlägen in Frankreich angestiftet haben soll. Ein Pariser Anti-Terrorrichter erhob Anfang März Anklage gegen das Trio.

(APA/AFP)