"Wer die Stadt treffen will, muss den BVB treffen"

Herr Professor, ganz unabhängig davon, wer hinter dem Anschlag steckt, hat Dortmund ein Problem. Täuscht der Eindruck, oder ist die Stadt ein Biotop für Extremismus von links, rechts und Salafisten?



Dierk Borstel: Es stimmt, dass es in Dortmund eine überaus agile rechtsextreme Szene gibt, die allerdings seit Jahren stagniert. Denen gelingt es aber immer wieder, mit einem Minimum an Einsatz ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit zu erzielen. Im Bereich des Salafismus sehen wir eine starke Radikalisierung, wie übrigens in den letzten zwei, drei Jahren auch der linken Szene. Aber das ist noch ein blinder Fleck.