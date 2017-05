Russischer Offizier in Syrien enthauptet

Die Terrormiliz Islamischer Staat hat einen russischen Offizier in Syrien enthauptet. Ein entsprechendes, zwölf Minuten langes Video ist am Dienstag im Internet aufgetaucht. Noch gibt es keine Bestätigung seitens der russischen Behörden.

In dem Video ist ein Kommentar aus dem Off zu hören, bevor ein in schwarz gekleideter IS-Kämpfer den Mann enthauptet. "Dieser Idiot glaubte seinem Land, das versprach, ihn nicht zu aufzugeben, sollte er in Gefangenschaft kommen", so die Stimme. Die Echtheit des Videos konnte noch nicht bestätigt werden.

Russland unterstützt seit September 2015 die Armee des syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im Kampf gegen Rebellen und auch gegen den IS. Seither sind laut Angaben Moskaus 30 Soldaten und Geheimdienstmitarbeiter in Syrien ums Leben gekommen.

Am Dienstag feiert Russland das Ende des Krieges gegen Nazi-Deutschland vor 72 Jahren. Der Tag des Sieges wird mit großen Militärparaden, Konzerten und Feuerwerk begangen.