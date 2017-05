Auto des Labour-Chefs fährt BBC-Kameramann über den Fuß

Der Tag hat für den Chef der britischen Labour Party, Jeremy Corbyn, zunächst mit einer Indiskretion in den eigenen Reihen begonnen. Der 43-seitige Entwurf für das Labour-Wahlprogramm war mehreren britischen Medien zugespielt worden. Demnach will die Oppositionspartei im Fall eines Wahlsiegs aus den Brexit-Verhandlungen nicht ohne ein Abkommen herausgehen. Ein unkontrollierter Austritt aus der EU wäre für Großbritannien und seine Wirtschaft verheerend und für die Partei deshalb keine Option, heißt es in dem Papier.

Zudem sieht der Entwurf eine Reihe weitreichender Reformen vor, die die Handschrift des sozialistischen Veteranen Corbyn tragen. Um die öffentlichen Finanzen aufzustocken, will eine Labour-Regierung demnach 250 Milliarden Pfund (297,67 Mrd. Euro) aufnehmen. Die Partei will die Bahn wieder verstaatlichen, Energieversorger in Staatsbesitz gründen sowie die Steuer für große Unternehmen und Einkommen erhöhen.

Am frühen Nachmittag begab sich Corbyn dann zu einem Parteitreffen, bei dem über den kommenden Wahlkampf und das - bereits der Öffentlichkeit zugespielte Programm - gesprochen werden sollte. Auf dem Weg zur Veranstaltung passierte dann ein Missgeschick: das Dienstauto des Labour-Chefs fuhr einem Kameramann der BBC über den Fuß. Kameramann Giles Wooltorton, der am Fuß verletzt wurde, wurde zunächst an Ort und Stelle versorgt und dann in einem Rettungswagen abtransportiert.

(Reuters/APA/red.)